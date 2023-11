Arriva il ministro Piantedosi: i provvedimenti alla viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento dell’iniziativa “Costruiamo legalità” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta, dalle ore 23:00 del 16 novembre 2023 alle ore 20:00 del 17 novembre 2023, su via Giacomo Matteotti ambo i lati, su via IV Novembre nel tratto compreso tra via Giacomo Matteotti e l’incrocio con via Vittorio Veneto, su tutto il piazzale adiacente la via Giovanni Falcone e sovrastante il Palamilone, su tutto il piazzale antistante la chiesa di Santa Rita, su via Giovanni Falcone, su via Antonino Scopelliti, su tutto il piazzale compreso tra via XXV Aprile e via Giacomo Matteotti nonché sul tratto iniziale di via Pio La Torre;

– divieto di transito veicolare, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di giorno 17 novembre 2023, su via Giacomo Matteotti, su via IV Novembre nel tratto compreso tra via Giacomo Matteotti e l’incrocio con via Vittorio Veneto, su via Giovanni Falcone, su via Antonino Scopelliti direzione via Giacomo Matteotti, su via Peppino Impastato direzione via Antonino Scopelliti nonché su via XXV Aprile nel tratto compreso tra via San Francesco e via Giacomo Matteotti;