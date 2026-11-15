Arresti e sequestri di stupefacenti a Crotone: tre uomini raggiunti da provvedimenti giudiziari

Tre arresti eseguiti dalla Polizia di Stato a Crotone e oltre 70 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati nel corso di diverse attività di controllo del territorio. È il bilancio degli interventi effettuati dalla Squadra Mobile e dagli agenti delle Volanti nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità predisposti dal questore Renato Panvino.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito tre distinti provvedimenti dell’autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti uomini destinatari di pene detentive.

Il primo arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. L’uomo deve scontare nove mesi di reclusione e otto mesi di arresto per uccisione di animali, furto aggravato e porto di armi od oggetti atti a offendere. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nella casa circondariale cittadina.

Un secondo uomo è stato invece raggiunto da un provvedimento che dispone l’espiazione di un anno di reclusione in regime di detenzione domiciliare. La misura è stata adottata dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento terapeutico e respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale.

Il terzo arresto riguarda un uomo condannato in via definitiva a due anni e undici mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso, possesso di segni distintivi contraffatti e ricettazione. I fatti risalgono al 2021 e sono avvenuti a Bologna.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Crotone per gli stessi fatti, è stato accompagnato nel carcere cittadino per scontare la pena.

Parallelamente, gli agenti delle Volanti hanno effettuato controlli finalizzati al contrasto della diffusione degli stupefacenti.

Durante una verifica, un uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente un grammo lordo di cocaina. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e l’interessato è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.

Nel corso degli stessi servizi, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto una busta di plastica contenente due involucri con 70,80 grammi lordi di eroina. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti.

Complessivamente, i sequestri hanno riguardato 71,80 grammi lordi di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina.

Le operazioni rientrano nel piano di controllo del territorio disposto dalla Questura di Crotone, con l’obiettivo di prevenire i reati e contrastare le diverse forme di illegalità attraverso l’attività della Polizia di Stato.