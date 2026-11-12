Approvvigionamento idrico, 34 milioni per Crotone nel piano nazionale del MIT

Oltre 34 milioni di euro per migliorare l’approvvigionamento idrico della città di Crotone, attraverso la realizzazione del nuovo tratto terminale della condotta Calusia–Crotone. È uno degli interventi previsti dal secondo stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI), presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante la Cabina di regia per la crisi idrica.

Il piano prevede complessivamente 64,9 milioni di euro per quattro interventi in Calabria, destinati al miglioramento delle infrastrutture idriche, alla sicurezza degli invasi e all’efficienza delle reti.

La quota più consistente, pari a 34,42 milioni di euro, riguarda il collegamento tra il partitore Praticello e il potabilizzatore Neto, attraverso la realizzazione del nuovo tratto terminale della condotta Calusia–Crotone.

Si tratta di un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento della città, dove negli ultimi anni le rotture delle condotte di adduzione hanno provocato interruzioni nell’erogazione dell’acqua e disagi per la popolazione.

Gli altri interventi previsti in Calabria riguardano la diga Farneto del Principe, nel Cosentino, per la quale sono destinati 5,35 milioni di euro al primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza, e il collegamento tra gli impianti irrigui Turrina e Angitola, con la realizzazione di una vasca di compenso, finanziato con 4,86 milioni.

Ai 44,63 milioni di nuovi finanziamenti si aggiungono 20,27 milioni destinati alla riproposizione del finanziamento per la diga sul torrente Lordo, a Siderno, già selezionata nel primo stralcio del Piano.

In quest’ultimo caso, le risorse riguardano la messa in sicurezza dell’accesso alla camera di manovra delle paratoie e il ripristino della funzionalità dell’invaso.

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli interventi calabresi rientrano in un programma nazionale da 896,5 milioni di euro, articolato in 59 opere.

Con il secondo stralcio, il valore complessivo del PNIISSI supera 1,62 miliardi di euro. Considerando anche le risorse del PNRR e degli altri programmi nazionali dedicati al settore, gli investimenti per le infrastrutture idriche superano complessivamente i 6,5 miliardi.

L’iter amministrativo non è ancora concluso. Dopo il passaggio in Cabina di regia, il percorso prevede l’intesa in Conferenza Unificata, l’adozione del decreto di ripartizione delle risorse e la successiva sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori.

Per Crotone, il finanziamento previsto per la condotta Calusia–Crotone rappresenta un passaggio importante verso il potenziamento di un collegamento essenziale per la continuità del servizio idrico cittadino.