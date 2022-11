Approvata la delibera per la definizione del perimetro del centro abitato del Comune di Crotone

E’ stata adottata dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Luca Bossi, la delibera con la quale si definisce il perimetro del centro abitato del Comune di Crotone, come previsto dal codice della strada vigente.

Si tratta di un provvedimento particolarmente importante sia dal punto di vista urbanistico sia per quanto attiene la viabilità cittadina, che sana una situazione lasciata in sospeso per decenni.

Lo strumento urbanistico sarà oggetto di una fase di recepimento delle osservazioni da parte di altri Enti deputati per poi essere definitivamente approvato.

Lo strumento, prima di essere deliberato in Giunta, è stato discusso nella relativa commissione consiliare presieduta dal consigliere Domenico Ceraudo.