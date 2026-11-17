Tre misure cautelari interdittive, 15 informazioni di garanzia e tre avvisi di conclusione delle indagini. È il bilancio dell’operazione condotta nella giornata di oggi, martedì 17 novembre, dalla Guardia di Finanza di Crotone nell’ambito di due distinti filoni investigativi riguardanti la gestione della spesa pubblica e la regolarità degli appalti.

Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal procuratore capo Domenico Guarascio, coinvolgono, tra gli altri, dirigenti e funzionari in servizio presso enti pubblici periferici.

I finanzieri del Comando provinciale stanno eseguendo tre misure cautelari interdittive, disposte dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura. I provvedimenti prevedono il divieto temporaneo di esercitare pubblici uffici per la durata di un anno.

Contestualmente, sono in corso perquisizioni locali e informatiche, accompagnate da sequestri probatori. Le attività investigative hanno interessato anche uffici della Provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina.

Secondo quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, l’operazione rappresenta lo sviluppo di una precedente indagine avviata dalla stessa Procura, dalla quale sarebbero emersi ulteriori elementi investigativi che hanno consentito di ampliare il quadro delle contestazioni e dei soggetti coinvolti.

Le ipotesi di reato sulle quali si concentrano gli accertamenti riguardano il concorso in corruzione, il falso ideologico e la truffa aggravata ai danni di enti pubblici.

Per l’esecuzione degli approfondimenti informatici, le attività di polizia giudiziaria sono state affiancate da consulenti tecnici nominati dall’autorità giudiziaria, incaricati di effettuare analisi forensi sui dispositivi sottoposti a sequestro.

L’inchiesta si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate nei confronti degli indagati hanno pertanto carattere provvisorio e dovranno essere sottoposte alle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: eventuali responsabilità penali potranno essere definitivamente accertate soltanto in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.