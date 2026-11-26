Un sistema di percorsi pedonali e ciclopedonali, aree verdi e spazi pubblici integrati con le testimonianze archeologiche dell’antica Kroton. Prende forma il progetto della “Cerniera Polifunzionale”, intervento destinato all’area G.V. Gravina, in via Ugo Foscolo, per il quale è previsto un investimento complessivo di 4.780.757,46 euro.

Su proposta dell’assessora alla Cultura e all’Antica Kroton, Dalila Venneri, la Giunta comunale di Crotone ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), attraverso il quale vengono definiti gli obiettivi, i requisiti e le linee guida per le successive fasi progettuali.

L’intervento rientra nel più ampio programma Antica Kroton e riprende l’impostazione elaborata nell’ambito del laboratorio progettuale coordinato dall’architetto Mario Cucinella, fondata sull’integrazione tra archeologia, architettura, paesaggio e tessuto urbano.

L’obiettivo dell’intervento è superare la separazione tra gli spazi archeologici e il contesto urbano circostante, attraverso la creazione di un sistema di connessioni che renda il patrimonio storico maggiormente accessibile e integrato nella quotidianità cittadina.

Le indicazioni progettuali prevedono la realizzazione di percorsi pedonali e ciclopedonali sviluppati a diverse quote, gradonate, terrazzamenti, sedute e aree di sosta. A questi si aggiungeranno nuove sistemazioni paesaggistiche, alberature, vasche verdi e sistemi di illuminazione integrata.

Le evidenze archeologiche già individuate nell’area saranno oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione, diventando parte integrante dei percorsi di visita e della fruizione dello spazio pubblico. La Cerniera Polifunzionale è concepita come un elemento di collegamento tra diverse porzioni del tessuto urbano, contribuendo alla costruzione di un più ampio parco archeologico urbano a rete. Tra gli indirizzi individuati nel documento figurano anche la gestione delle acque meteoriche, il drenaggio naturale, l’efficienza degli impianti e l’impiego di materiali durevoli.

La progettazione dovrà inoltre garantire la compatibilità delle nuove aree verdi con le strutture archeologiche presenti, conciliando le esigenze di conservazione del patrimonio con quelle legate alla fruibilità e alla qualità degli spazi pubblici.

«La Cerniera Polifunzionale è un intervento che racchiude una visione precisa della città che vogliamo costruire: una città capace di riconoscere nella propria storia e nel proprio patrimonio archeologico non soltanto un’eredità da conservare, ma una risorsa viva, da mettere in relazione con il presente e con le prospettive future», dichiara l’assessora Dalila Venneri.

«La nostra idea è quella di superare definitivamente la separazione tra le aree archeologiche e il tessuto urbano, restituendo questi luoghi alla comunità e rendendoli spazi accessibili, vissuti e riconoscibili». L’assessora ha inoltre rivolto un ringraziamento al dirigente Antonio Senatore, ai funzionari comunali e ai tecnici impegnati nello sviluppo del programma Antica Kroton.

L’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione rappresenta il passaggio preliminare allo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e del successivo Progetto Esecutivo. Nei prossimi giorni, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, saranno predisposti gli atti necessari per l’indizione della gara finalizzata all’affidamento dei servizi di progettazione. L’intervento si inserisce nella strategia di rigenerazione culturale e urbana legata al programma Antica Kroton, attraverso il quale il Comune intende valorizzare il patrimonio archeologico cittadino e creare nuove connessioni tra i luoghi della memoria storica e gli spazi della città contemporanea.