Pino Grande senz’acqua: i volontari montano una vasca di emergenza

Ancora segnalazioni in merito all’emergenza idrica della provincia di Crotone. Dopo Le Castella, dove la situazione sembra pian piano migliorare rispetto ai giorni scorsi, questa volta sono i residenti del villaggio Pino Grande, nel Comune di Savelli, ha dirci che ormai da diversi giorni sono a secco e non riescono ad avere nessun tipo di spiegazione dalle autorità. Una situazione analoga si era verificata già nella scorsa stagione, comportando notevole disagio che chi trascorre le sue vacanze abitualmente da quelle parti e chi ci abita quotidianamente.

***Aggiornamento***

“Dobbiamo ringraziare i volontari della Pritezione Civile di Savelli ed il presidente Angelo Pontieri, per aver allestito una sorta di vasca di emergenza, utile in questo periodo di difficoltà” ci dice uno dei residenti a Pino Grande. “Purtroppo – aggiunge – l’Amministrazione comunale non ha diramato nessun comunicato stampa, c’è chi dice che si tratti di un guasto tecnico, ma di notizie ufficiali ancora non ne abbiamo e viviamo questa situazione con grande disagio”.