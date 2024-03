Ancora gomme squarciate al camper di On the road: “Siamo stanchi, chiediamo aiuto alla cittadinanza”

Lo hanno fatto un’altra volta, l’ennesima volta. Non si contano i danni subiti dal camper dei volontari di strada “On the Road”, che ogni giorno garantiscono un pasto caldo a decide di persone a Crotone. Questa mattina i volontari hanno ritrovato le gomme del mezzo squarciate, un danno non da poco per chi opera in maniera gratuita e si regge solo con le forze dei volontari. “Siamo stanchi – afferma Lidia, tra le fondatrici del progetto – sono risorse che servirebbero ad aiutate le persone che sono in difficoltà e invece ci troviamo puntualmente a impiegare soldi per sistemare le ruote. Ormai abbiamo perso il conto. Chiediamo, a questo punto, un aiuto anche alla cittadinanza. Di qualsiasi tipo. Se qualcuno ha la possibilità di farci parcheggiare il camper in una zona sicura o sorvegliata o se esistono altri modi per tutelarci noi siamo qui. Sono sicura che come sempre la città risponderà in maniera positiva”.