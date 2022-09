“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone informa che gli uffici ed ambulatori siti in corso Messina, dal 26 si trasferiscono su via Tufolo 1 Crotone (KR)”. È quanto riportato in un post del Comune di Caccuri, mentre si attendono notizie ufficiali anche all’Asp di Crotone.