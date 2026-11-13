Allarmi nelle scuole, vertice in Prefettura a Crotone: intensificata la vigilanza

Si è riunito nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato presso la Prefettura di Crotone per affrontare la questione delle e-mail minatorie recapitate nei giorni scorsi a diversi istituti scolastici.

La riunione, presieduta dal viceprefetto vicario Ester Libertini, ha visto la partecipazione del questore, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del sindaco di Crotone e dei rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e dell’Ambito Territoriale di Crotone dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le indicazioni fornite dal Governo in merito ai comportamenti da adottare in presenza di messaggi minatori inviati in maniera massiva alle scuole.

Il questore ha richiamato la necessità di mantenere la calma e la lucidità nella gestione di queste situazioni, valutando la natura delle comunicazioni ricevute anche in relazione alle caratteristiche del contesto territoriale.

È stato inoltre ribadito che, in presenza di minacce all’incolumità degli studenti, occorre contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Sul fronte della prevenzione, il questore ha assicurato che è già stata intensificata la vigilanza presso gli istituti scolastici del territorio.

Un altro tema affrontato durante la riunione riguarda le procedure di evacuazione degli edifici scolastici. I rappresentanti delle forze di polizia e dell’Ufficio Scolastico hanno sottolineato l’importanza di verificare periodicamente l’efficacia dei piani di emergenza, anche attraverso esercitazioni.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione delle comunicazioni rivolte agli alunni. È stato infatti evidenziato il ruolo del personale docente nel prevenire situazioni di allarmismo tra gli studenti, soprattutto quelli più piccoli.

L’incontro in Prefettura si inserisce nel quadro delle iniziative di coordinamento istituzionale avviate in seguito alle segnalazioni che hanno interessato diverse scuole della provincia di Crotone, con l’obiettivo di garantire una gestione attenta delle eventuali situazioni di rischio e tutelare la sicurezza della popolazione scolastica.