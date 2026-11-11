Allarme bomba nelle scuole, coinvolti anche Crotone e diversi comuni della provincia

Allarme bomba in numerosi istituti scolastici italiani, con segnalazioni che interessano anche Crotone e diversi comuni della provincia. L’allerta sarebbe stata provocata da un messaggio di posta elettronica anonimo, recapitato a scuole di differenti città, nel quale viene segnalata la possibile presenza di ordigni.

Negli istituti interessati sono state avviate le procedure di sicurezza, con l’evacuazione di studenti e personale scolastico e l’intervento delle forze dell’ordine per effettuare i controlli necessari.

La situazione riguarda anche il territorio crotonese, dove le segnalazioni coinvolgono il capoluogo e diversi centri della provincia, tra cui Cotronei, Isola di Capo Rizzuto, Caccuri, Belvedere Spinello, Cerenzia, Petilia Policastro e Strongoli.

Al momento non sono disponibili dettagli sul numero complessivo degli istituti interessati nel Crotonese né sull’esito delle verifiche in ciascuna scuola.

Un episodio analogo si era già verificato nei giorni scorsi, quando un messaggio di posta elettronica era stato inviato a 280 dirigenti scolastici.

Le forze dell’ordine sono impegnate negli accertamenti per verificare l’attendibilità delle segnalazioni e consentire il ripristino delle normali attività scolastiche in condizioni di sicurezza.

Restano da chiarire l’origine dei messaggi e l’eventuale collegamento con le precedenti comunicazioni anonime.