Allarme bomba negli istituti scolastici, la precisazione della Prefettura di Crotone: «Nessuna disposizione per il rientro in classe»

La Prefettura di Crotone interviene per chiarire la propria posizione in merito agli allarmi bomba segnalati in diversi istituti scolastici del territorio, smentendo di aver disposto il rientro in classe di studenti e personale o di aver definito false le segnalazioni ricevute.
La precisazione arriva attraverso un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 12 novembre, in seguito alla pubblicazione di notizie secondo le quali l’Ufficio Territoriale del Governo avrebbe invitato le scuole a riprendere regolarmente le lezioni, rassicurando sulla natura degli allarmi.
La Prefettura chiarisce di aver mantenuto interlocuzioni dirette e costanti con le forze di polizia per monitorare la situazione e con l’Ambito territoriale di Crotone dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.
In particolare, viene precisato che ogni decisione relativa all’eventuale evacuazione degli edifici scolastici è rimessa all’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, attraverso i rispettivi dirigenti.
L’unica indicazione fornita dall’Ufficio Territoriale del Governo, si legge nella nota, è stata quella di mantenere la calma ed evitare comportamenti precipitosi dettati dal panico.
La Prefettura smentisce dunque di aver impartito disposizioni per il rientro degli studenti nelle aule e di aver qualificato come falsi gli allarmi bomba diffusi attraverso le e-mail che hanno raggiunto anche nella giornata odierna numerosi istituti scolastici.
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