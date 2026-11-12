Akrea, nominato il nuovo Consiglio di amministrazione: Padula alla presidenza, Geslak e Cerrelli nel CdA

Akrea ha un nuovo Consiglio di amministrazione. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto con proprio decreto la nomina dei nuovi vertici della società interamente partecipata dal Comune, responsabile dei servizi ambientali e della gestione dei rifiuti sul territorio cittadino.

Alla presidenza è stato nominato Alberto Padula, mentre Natalia Angelika Geslak e Giancarlo Cerrelli ricopriranno il ruolo di componenti del Consiglio di amministrazione.

Le nomine arrivano al termine della procedura pubblica avviata con il decreto sindacale numero 30 del 14 settembre 2026.

Il nuovo CdA sarà chiamato a guidare la società in una fase che vede al centro il miglioramento dei servizi ambientali, l’efficienza gestionale e la qualità delle attività svolte quotidianamente sul territorio.

A rivolgere gli auguri ai nuovi amministratori è il sindaco Vincenzo Voce, che sottolinea il ruolo strategico di Akrea per la città.

«Li attende un incarico importante e una responsabilità significativa nei confronti della città. A.KR.E.A. è una società strategica per Crotone, perché opera in un settore che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sul decoro urbano e sulla tutela dell’ambiente», dichiara il primo cittadino.

Voce esprime fiducia nella capacità del nuovo Consiglio di affrontare le sfide che attendono la società, auspicando una collaborazione con l’amministrazione comunale orientata al miglioramento dei servizi.

«L’obiettivo comune deve essere quello di lavorare per una società sempre più efficiente, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti alla comunità», aggiunge.

Il sindaco rivolge inoltre un ringraziamento al Consiglio di amministrazione uscente per il lavoro svolto e per l’impegno assicurato durante il mandato.

«Ogni passaggio amministrativo rappresenta un momento di rinnovamento, ma anche di continuità rispetto al lavoro svolto», conclude Voce, augurando ai nuovi componenti di operare nell’interesse della società e della comunità crotonese.