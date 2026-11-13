Akrea, il bilancio degli amministratori uscenti: «Risanamento e differenziata al 55%»

Si chiude dopo tre anni il mandato di Gaetano Liperoti e Teresa Cortese nel Consiglio di amministrazione di Akrea. I due componenti uscenti tracciano un bilancio dell’attività svolta alla guida della società partecipata del Comune di Crotone, rivendicando i risultati ottenuti sul fronte del risanamento economico e dell’ampliamento della raccolta differenziata.

In una nota congiunta, Liperoti e Cortese descrivono un percorso caratterizzato da difficoltà iniziali, interventi di riorganizzazione e nuovi investimenti, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità aziendale e migliorare i servizi offerti alla città.

Al momento dell’insediamento, spiegano, Akrea si trovava in una situazione economico-finanziaria complessa, segnata dalla pesante perdita registrata nell’esercizio 2022. Secondo quanto riferito dagli amministratori uscenti, negli anni successivi è stato avviato un percorso di risanamento che ha consentito di riportare i bilanci in attivo.

Uno dei passaggi più importanti individuati nella nota è la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il Comune di Crotone, avvenuta nel luglio 2024. L’accordo, sottolineano Liperoti e Cortese, ha permesso di definire nuovi obiettivi industriali e di destinare ulteriori risorse e investimenti al miglioramento delle attività aziendali.

Particolare attenzione viene riservata ai risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti. L’ampliamento progressivo del servizio di raccolta porta a porta ha consentito di estenderne la copertura a quasi tutto il territorio cittadino, accompagnando un incremento significativo della percentuale di differenziata.

Secondo i dati riportati dagli ex consiglieri, la raccolta differenziata è più che raddoppiata durante il mandato. Il 31 luglio 2026 Akrea ha inoltre raggiunto il 55%, centrando il secondo obiettivo previsto dal contratto di servizio.

Un risultato che Liperoti e Cortese attribuiscono alla collaborazione tra lavoratori, struttura aziendale, amministrazione comunale e cittadini.

Nella nota non mancano i ringraziamenti al sindaco Vincenzo Voce, per la fiducia accordata all’inizio del mandato, al vicesindaco Sandro Cretella e all’assessore alle società partecipate Antonio Scandale, con i quali gli amministratori uscenti dichiarano di aver condiviso un percorso di confronto e collaborazione.

Guardando al futuro, Liperoti e Cortese ritengono di lasciare al nuovo Consiglio di amministrazione una società più solida e organizzata rispetto alla situazione iniziale, pur riconoscendo la presenza di ulteriori sfide da affrontare.

Il riferimento è al nuovo assetto societario, che vede Alberto Padula confermato alla presidenza di Akrea, affiancato dai consiglieri Natalia Angelika Geslak e Giancarlo Cerrelli.

«Il nuovo C.d.A. troverà un’azienda certamente ancora chiamata ad affrontare sfide importanti, ma più solida, strutturata e con una prospettiva industriale definita», affermano i due amministratori uscenti.

Liperoti e Cortese rivolgono quindi gli auguri di buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio, sottolineando la soddisfazione per il percorso compiuto e per i risultati che, a loro giudizio, costituiscono un patrimonio per l’intera comunità crotonese.

«Lasciamo Akrea con la soddisfazione profonda di aver contribuito a rimetterla in carreggiata e con la consapevolezza che i traguardi raggiunti finora rappresentano un valore tangibile e un patrimonio di tutti i cittadini», concludono.