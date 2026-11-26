Si è insediato nella giornata di mercoledì 25 novembre, presso la Casa comunale di Crotone, il nuovo Consiglio di amministrazione di Akrea S.p.A., società interamente partecipata dal Comune che si occupa della gestione dei servizi ambientali e del ciclo dei rifiuti sul territorio cittadino.

A ricoprire la carica di presidente sarà Alberto Padula, affiancato dai consiglieri di amministrazione Natalia Angelika Geslak e Giancarlo Cerrelli. Le nomine sono state formalizzate con decreto del sindaco Vincenzo Voce, a conclusione della procedura pubblica avviata dall’Amministrazione comunale.

All’insediamento hanno partecipato anche i componenti del Collegio sindacale, presieduto da Chiara Zizza e composto da Francesco Eugenio Filareti e Fabio Crugliano, entrambi sindaci effettivi.

Il nuovo organo amministrativo sarà chiamato a lavorare sul miglioramento della qualità dei servizi ambientali e sull’efficienza gestionale della partecipata, con particolare attenzione alle esigenze del territorio, al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente.

«A.KR.E.A. è una società strategica per Crotone, perché opera in un settore che incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, sul decoro urbano e sulla tutela dell’ambiente», ha dichiarato il sindaco Voce, rivolgendo gli auguri di buon lavoro ai nuovi amministratori.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra il Consiglio di amministrazione e l’Amministrazione comunale: «L’obiettivo comune deve essere quello di lavorare per una società sempre più efficiente, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti alla comunità».

Voce ha infine rivolto un ringraziamento al CdA uscente per l’attività svolta nel corso del mandato, richiamando la necessità di coniugare il rinnovamento dei vertici societari con la continuità del lavoro portato avanti fino a oggi.

«Ogni passaggio amministrativo rappresenta un momento di rinnovamento, ma anche di continuità rispetto al lavoro svolto. Con questo spirito auguro al nuovo CdA di operare al meglio, nell’interesse di A.KR.E.A. e, soprattutto, della città di Crotone e dei suoi cittadini», ha concluso il sindaco.