Aeroporto Lamezia, Unitalsi Calabria denuncia: “Disabili bloccati su un aereo per mancanza di personale”

“Gravi disagi per un gruppo di decine di persone affette da disabilità, bloccate per diverse ore dentro un aereo a causa, molto probabilmente, della carenza di personale allo scalo aeroportuale Lametino della Sacal”.

È quanto si legge in una nota a firma del presidente dell’Unitalsi Crotone, Carlo Garofalo.

Garofalo denuncia quanto accaduto la sera di venerdì 10 giugno: “Venerdì sera l’Unitalsi calabrese – scrive il presidente Garofalo – concludeva il primo pellegrinaggio della stagione a Lourdes. Di ritorno circa 200 persone sono rimaste bloccate in aeroporto a causa della scarsa presenza di personale addetto allo sbarco aeroportuale. Il volo della compagnia spagnola Alba Star, è atterrato alle 23:00 ed il personale volontario Unitalsi è stato quindi invitato a lasciare l’aereo, trovandosi bloccato nella sala di attesa bagagli, mentre gli amici in difficoltà sono rimasti a bordo dell’aereo senza nessuna assistenza, in attesa della cena, abbandonati a loro stessi per più di due ore”.

“Dopo numerose sollecitazioni, – continua Garofalo – solo dopo avere fatto intervenire la polizia aeroportuale per poter risolvere la questione, finalmente all’una di notte gli ultimi amici disabili, provenienti da tutta la Calabria (Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Cosenza ed altri centri) riuscivano a sbarcare per fare ritorno alle proprie abitazioni”.

“Quanto accaduto – conclude Garofalo che scrive a nome dell’intera Unitalsi calabrese – è l’ennesima dimostrazione di assenza di servizi per le persone con difficoltà nella nostra regione. L’intera associazione intende procedere alla denuncia di quanto accaduto, nelle sedi opportune”.