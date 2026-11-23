Il futuro del collegamento aereo tra Crotone e Roma Fiumicino torna al centro del dibattito politico e sindacale. La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia e la Filt Cgil di Crotone chiedono al Governo di ripristinare i finanziamenti statali per la continuità territoriale, necessari a garantire il servizio oltre agosto 2027, quando scadrà l’attuale proroga contrattuale.

A intervenire sono Francesco Gatto, segretario generale della Cgil Area Vasta, e Giuseppe Peluso, coordinatore provinciale della Filt Cgil, che sollecitano un intervento nella prossima legge di bilancio per evitare il rischio di un’interruzione della rotta con la capitale.

Secondo le stime delle organizzazioni sindacali, per finanziare il collegamento nel prossimo triennio sarebbero necessari tra 13 e 15 milioni di euro. Una cifra che, sostengono Gatto e Peluso, dovrebbe essere garantita dallo Stato, così da consentire l’avvio delle procedure europee e del nuovo bando Enac con un adeguato margine di tempo.

«La proroga del collegamento Crotone-Roma Fiumicino scade ad agosto 2027 ed è l’ultima consentita dal contratto. Per garantire il servizio dopo quella data, il Governo deve ripristinare nella legge di bilancio i finanziamenti statali per la continuità territoriale», affermano i due rappresentanti sindacali.

La preoccupazione riguarda soprattutto i tempi necessari per completare le procedure amministrative. Attendere la scadenza della proroga, secondo la Cgil, potrebbe infatti esporre il territorio al rischio di perdere un collegamento considerato essenziale per la mobilità dei cittadini.

Nella nota, Gatto e Peluso criticano anche le scelte compiute dalla Regione Calabria. Il primo triennio del servizio, ricordano, era stato interamente finanziato dallo Stato, mentre la legge di bilancio 2026 avrebbe eliminato le risorse nazionali destinate al periodo successivo.

Per garantire la proroga, la Regione ha impegnato oltre 4,6 milioni di euro provenienti dal Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, attraverso la deliberazione di Giunta regionale n. 99/2026 e il decreto n. 12263 del 10 luglio 2026.

Una decisione contestata dalle organizzazioni sindacali, secondo le quali quelle risorse avrebbero dovuto essere destinate a interventi strutturali per il territorio, a partire dal miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari.

«Coprire il vuoto creato dallo Stato con un utilizzo distorto del PAC 2014-2020, sottraendo di fatto risorse destinate alle infrastrutture strategiche, è inaccettabile», dichiarano Gatto e Peluso, che accusano la Regione di non aver affrontato tempestivamente il problema del rifinanziamento statale.

Per i rappresentanti della Cgil, la questione aeroportuale deve essere affrontata attraverso una programmazione di lungo periodo, capace di garantire la continuità del servizio e, allo stesso tempo, prospettive di sviluppo allo scalo crotonese.

Da qui la richiesta alla Regione di convocare una conferenza di servizi con Ministero, Enac, Comune di Crotone e Sacal, per definire frequenze, orari, tariffe agevolate ed eventuali nuove rotte.

Il sindacato chiede inoltre l’avvio immediato delle procedure per il nuovo bando, la predisposizione di un piano industriale per l’aeroporto e l’istituzione di un tavolo permanente di confronto, con particolare attenzione alla qualità del servizio, alla trasparenza dei conti e alla tutela dei livelli occupazionali.

La riflessione si estende anche al trasporto pubblico locale. Cgil Area Vasta e Filt Cgil Crotone hanno infatti annunciato il proprio sostegno allo sciopero unitario dei lavoratori delle Autolinee Romano, previsto per il 14 dicembre.

Secondo le organizzazioni sindacali, le difficoltà del trasporto aereo e di quello su gomma rappresentano aspetti di una stessa problematica, legata alla carenza di collegamenti e alle conseguenze dell’isolamento infrastrutturale sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle attività economiche.

Le due vertenze saranno portate anche alla manifestazione nazionale della Cgil per il Mezzogiorno, “Una e indivisibile”, in programma il 12 dicembre a Cosenza.

Gatto e Peluso collegano le criticità del Crotonese a un più ampio arretramento delle politiche pubbliche nazionali per il Sud, esprimendo preoccupazione per un modello nel quale la continuità dei servizi essenziali rischia di dipendere dalle disponibilità finanziarie dei singoli territori.

«Servono politiche economiche, sociali e industriali capaci di colmare i divari territoriali e rilanciare l’intero Paese», concludono i rappresentanti sindacali, ribadendo la necessità di garantire al Crotonese collegamenti aerei stabili e un trasporto pubblico locale adeguato alle esigenze di cittadini e lavoratori.