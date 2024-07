***AGGIORNAMENTO***

Congesi comunica che per effettuare una riparazione urgente in via Torino, deve sospende il servizio idrico nella stessa via Torino, in via dei Mille e via Giacomo Manna fino alle ore 16.00

Operai a lavoro nella centrale via Torino a Crotone, dove in questo momento c’è una copiosa perdita d’acqua per una probabile rottura della condotta idrica in un punto. L’acqua fiorisce dall’asfalto e gli operai sembrano aver già identificato il punto di rottura.