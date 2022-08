Acqua, Voce scrive a Borrelli: “Risolvere definitivamente il problema”

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, si è messo in contatto con il dott. Bruno Gualtieri, commissario della Regione Calabria per l’Autorità Idrica, manifestando tutto il disagio che la comunità cittadina sta vivendo: “mi auguro che ci sia la volontà di risolvere definitivamente il problema di Crotone. Non possiamo tenere una città capoluogo di provincia per 4/5 giorni senz’acqua per diverse volte. A maggio una rottura durante la festività mariana, poi dopo qualche settimana una sospensione per programmare una serie di interventi ed oggi questo nuovo problema. La condotta in cemento è vecchia di 50 anni ed è ormai un colabrodo. Istituite un tavolo tecnico per trovare una soluzione definitiva” ha scritto il sindaco al commissario Gualtieri