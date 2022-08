Acqua, nuova turnazione: a partire dalle 22.00 ecco le zone servite. In molti però non hanno mai avuto il servizio

Congesi comunica che, stante l’attuale portata in arrivo dal lago S.Anna , sta facendo riempire il serbatoio di Vescovatello basso.

Operazione che si completerà in serata. Pertanto a partire dalle 22.00 circa l’erogazione idrica riprenderà nelle seguenti zone: via Cutro, fondo Gesù, borgata S Francesco , via V. Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita.

Resta inteso che il programma è soggetto alla portata in arrivo dal lago S. Anna e che l’erogazione non potrà essere fruibile in tutte le zone nell’immediatezza dell’orario comunicato.

Intanto, però, molti cittadini non hanno mai avuto l’acqua nonostante la turnazione prevista. Questo perché l’acqua che proviene da Sant’Anna da sola non basta a servire tutti e in alcune zone, soprattutto quelle “alte” della città, continuano a registrarsi disagi.