Acqua: “Nessuna nuova rottura, ma un problema elettrico già rientrato”

Nessuna nuova rottura all’impianto, ma un problema elettrico, legato alla mancanza di elettricità per circa un’ora che si è verificato questa notte e che avrebbe non consentito al serbatoio di riempirsi completamente, facendo nuovamente mancare la fornitura in alcune zone. È quanto è stato spiegato poco fa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il Comune di Crotone che aveva come oggetto proprio la crisi idrica. Il problema sarebbe comunque rientrato.