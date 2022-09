È stato arrivato, per le emergenze relative alla crisi idrica, il numero verde al quale ci può rivolgere ed è 800585420, servizio di Congesi. Allo stesso tempo la situazione dovrebbe normalizzarsi nella tarda serata di domani e per questo, al momento, non è previsto l’impiego di autobotti, mentre oggi pomeriggio potrebbe anche riprendere la fornitura in alcune zone visto che la problematica relativa alla zona di Sant’Anna è in via di risoluzione.