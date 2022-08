Acqua, ci vorrà domani pomeriggio per avere il servizio: i dettagli

Emergenza Idrica – Aggiornamento

Dalle ore 19.00 il Corap, dopo il consolidamento dei lavori di riparazione effettuati alla condotta regionale, ha aperto la fornitura d’acqua. In considerazione che la condotta stessa era completamente vuota occorreranno 10 ore affinché la fornitura arrivi all’impianto di potabilizzazione gestito da Sorical

Occorreranno ulteriori 3/5 ore affinché si raggiunga un livello tale da poter consentire le operazioni di sollevamento e di immissione verso i serbatoi cittadini che a loro volta avranno necessità di alcune ore per riempirsi affinché Congesi possa riattivare il servizio idrico presso le abitazioni.

Servizio che, rispetto alle tempistiche indicate, dovrebbe iniziare gradualmente a riprendere nel pomeriggio di lunedì 8 agosto