Acqua: autobotti e turnazione, dalle 10.00 ecco le zone predisposte per essere servite

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, comunica che alle ore 10.00 chiuderà il serbatoio di Vescovatello Basso per consentire, attraverso l’indotto di S. Anna, al serbatoio di Vescovatello Alto di riempirsi e di poter consentire il servizio idrico a partire dalle ore 18.00 nelle seguenti zone:

Tufolo/ Farina, Centro storico, discesa S. Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via G. Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via IV novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, Lampanaro, Poggio Pudano.

Il servizio in quelle zone verrà, per il criterio di alternanza, sospeso domani mattina