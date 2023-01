Abramo, pubblicata la manifestazione di interesse per l’acquisto dell’azienda

È stata pubblicata nelle scorse ore la manifestazione di interesse per “l’acquisto del complesso aziendale di Abramo Customer Care s.p.a. in amministrazione straordinaria”. Nell’avviso redatto dai commissari straordinari si legge che “Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere presentate mediante comunicazione a mezzo PEC, indirizzata ai Commissari Straordinari, redatta in lingua italiana, trasmessa entro le ore 23:59 del 2 febbraio 2023, avente ad oggetto “Manifestazione di Interesse per l’acquisto del Complesso Aziendale di Abramo Customer Care s.p.a. in amministrazione straordinaria”. Si ricorda che l’Amministrazione straordinaria del gruppo era era stata accettata lo scorso anno dopo la revoca del concordato preventivo e alcune trattative che non erano state condotte in porto, a differenza di quanto si poteva pensare in precedenza.