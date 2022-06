Abramo, il 16 il viceministro Todde in città per seguire il tavolo di crisi

Il 16 giugno prossimo si terrà in prosecuzione il tavolo di crisi della ABRAMO CUSTOMER CARE.

Il Vice Ministro Alessandra Todde sarà a Crotone per partecipare, in collegamento dalla Prefettura, al tavolo che, visto il numero elevato dei partecipanti e la loro diversa collocazione geografica, sarà on line.

“La presenza del Vice Ministro a Crotone” ha dichiarato la deputata Barbuto “è il segnale che lo Stato è vicino ai lavoratori della Abramo Customer Care, adesso come in passato, ed intende mettere in campo tutti gli strumenti necessari affinché la procedura di amministrazione straordinaria evolva e si concluda positivamente”.

Nel corso di questi anni non ho mai abbandonato questa battaglia ed intendo continuare a seguirla. Spero che il Vice Ministro, se i tempi del tavolo lo consentiranno, abbia il tempo di incontrare personalmente una delegazione dei lavoratori magari proprio alla sede della Abramo dove gli stessi hanno per anni profuso la loro professionalità consentendo il raggiungimento di performances d’eccellenza.