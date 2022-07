L’amministrazione straordinaria alla ex Abramo cc non sta proseguendo proprio come i sindacati si aspettavano. Anzi, secondo le sigle sono diverse le azioni che fino ad ora non sono state messe in campo e che avrebbero potuto dare maggiore sollievo e sicurezza ai dipendenti. Pertanto giovedì prossimo è stato proclamato lo sciopero, con un sit-in di protesta che si terrà davanti la sede crotonese, simbolo per anni dell’azienda.