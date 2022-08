“A breve andrà via l’acqua nella città di Crotone” – IN AGGIORNAMENTO

“Da alcune ore si registra un mancato afflusso dell’acqua dalla condotta Corap verso il potabilizzatore, il che non consente ai serbatoi cittadini di poter approvvigionarsi e pertanto si verificheranno a breve interruzioni del servizio idrico in città”. È la comunicazione, stringata, che è stata fornita poco fa alla stampa. A breve dovrebbero essere fornite ulteriori info da parte dello stesso Corap.

Sulla pagina ufficiale di Sorical, intanto, si legge testualmente: “L’impianto di potabilizzazione Neto che alimenta Crotone è fermo da questa mattina alle 6:30 per la mancanza di acqua grezza. Da una verifica fatta, i tecnici del Corap hanno riscontrato una rottura della condotta che collega la vasca di Calusia con l’impianto Neto. Al momento non è possibile attivare la condotta di emergenza dalle vasche Sant’Anna per l’assenza di risorsa idrica”

Ore 08,25 Il Comune di Crotone ha reso noto di aver attivato il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

IN AGGIORNAMENTO