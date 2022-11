39 anni fa la tragedia dei fratelli Sacconi, morti nel Centro Storico di Crotone

Il 4 novembre del 1983, esattamente 39 anni fa, la città di Crotone si svegliò con una notizia tragica: la morte di tre bambini, Pasqualino, Teresa e Denis Sacconi. Avevano 12, 9 e 6 anni. La mamma riuscì a salvare solamente la sorellina di un anno. Come riportano le cronache dell’epoca rimasero soffocati nel sonno a causa di un incendio divampato nella cucina della propria abitazione, in via Santa Margherita, nel Centro Storico di Crotone. L’intervento dei Vigili del fuoco venne reso difficile dalle stradine strette e da qualche auto che ostruiva il passaggio. Qualche anno fa ai tre fratellini è stato intitolato un asilo, in via Nazioni Unite.