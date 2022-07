30° Anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino: posa di una targa nel patio interno del Palazzo della Provincia

Martedì 19 luglio nella ricorrenza del 30° Anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e donne della su scorta morti nella strage di Via D’Amelio, l’amministrazione provinciale ha inteso organizzare un evento commemorativo presso la sede istituzionale in via Mario Nicoletta 28.

La commemorazione avrà inizio alle ore 11.00 e prevede la posa di una targa a loro dedicatanel patio interno del Palazzo della Provincia.

Saranno presenti le autorità civili, militari e religiose ed una delegazione di studenti delle scuole secondarie superiori.

Dopo i saluti istituzionali, è prevista l’esibizione di alcuni studenti del “Liceo G.V. Gravina” di Crotone” indirizzo musicale

In conclusione i rappresentanti dell’Associazione “Libera” di Crotone deporranno una corona d’allora a ricordo.