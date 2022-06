Parco Pitagora, gli Incontri Musicali Mediterranei ripartono nel segno di Beethoven

La musica di L.V.Beethoven rimane tra le espressioni artistiche più importanti dell’umanità perché è capace di parlare all’uomo di ogni tempo. Gli Incontri Musicali Mediterranei hanno proposto per la prima volta a Crotone l’Integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven e attualmente stanno realizzando per la prima volta l’integrale delle Sonate per pianoforte, grazie al prezioso contributo del M° Giuseppe Maiorca. Venerdì 17 giugno, alle ore 21, il Maestro proporrà all’interno del quarto appuntamento le sonate op.28 “Pastorale”, op.79 “Presto alla tedesca”, op.14 nr.1 e op. 14. nr.2. Affermato pianista internazionale e docente presso il Conservatorio di Cosenza, Giuseppe Maiorca si dedica con passione alla musica di Beethoven, proponendola in diverse importanti stagioni concertistiche. Un’altro appuntamento imperdibile per il pubblico crotonese che da anni frequenta gli appuntamenti musicali del Museo di Pitagora.