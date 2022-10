In 650 sbarcano al porto di Crotone, a bordo anche due salme [Video e Gallery]

Sono circa 650 i migranti che stanno sbarcando, in questo momento, nel porto di Crotone e che sono arrivati a bordo della nave Diciotti, che aveva intercettato un peschereccio partito dalla Libia. A bordo anche due cadaveri che, probabilmente, saranno trasportati fuori dalla nave solo una volta che saranno finite tutte le operazioni.

Sul posto gli uomini della Croce Rosse, i sanitari del 118 e delle Forze dell’ordine. I primi due pullman sono già partiti per il Centro Sant’Anna, che con questo sbarco, almeno temporaneamente, ospiterà più delle persone che è in grado di accogliere in un normale regime, ovvero 641. Nella mattinata si erano verificati altri due sbarchi, per un totale di circa 150 migranti, tra Le Castella e Crotone. Il video https://youtu.be/GBrp05FiRT0