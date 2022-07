Il crotonese al mare: tu a quale tipologia appartieni?

DI NADINE SOLANO

Il mare è mentalità. Accade a Crotone come in tutte le città bagnate dall’impagabile distesa blu. Arriva l’estate e l’imperativo è lo stesso per tutti (o quasi): trastullarsi in spiaggia. E approfittare di qualsiasi momento libero per farlo. Ma c’è modo e modo. Sì, perché proprio le spiagge diventano perfetta rappresentazione e sintesi della “fauna” locale. Ci si mette a nudo, in senso sia letterale che metaforico. Allora, proprio a proposito di Crotone, attenti e approfonditi studi ci hanno permesso di individuare precise tipologie di bagnanti. Siamo praticamente certi di non averne tralasciata nessuna. Mettiti una mano sulla coscienza e rispondi: a quale appartieni, tu?

Oggi vi proponiamo le prime quattro tipologie nella nostra speciale trilogia che pubblicheremo a puntate

La sasamina

La sasamina ha un unico obiettivo: abbronzarsi. Nulla viene prima di questo. Ed è talmente caparbia, talmente convinta, da sviluppare fin dai primissimi giorni una sorta di super potere. Sì, perché la sasamina è capace di restare per ore sotto il sole. IMMOBILE. Probabilmente durante il resto dell’inverno si esercita con pratiche zen, forse si allena a camminare sulle ceneri ardenti, ma tant’è: ci riesce. Anche nei momenti più caldi della giornata, resta lì, non si muove. E non fa una piega. Creme protettive? Non scherziamo, è roba da dilettanti.

La diva

Per la diva, invece, la spiaggia è un vero e proprio palcoscenico. Il suo livello di autostima è elevatissimo. Si piace ed è convinta di piacere a tutti, non importa quanto questo sia effettivamente vero. Possiede una ricca collezione di parei e kaftani dalle fantasie esotiche; indossa solo ciabatte o zoccoli con tacco alto e con quelli riesce a camminare anche sulla sabbia con un equilibrio invidiabile. Come se fosse su una strada comoda e perfettamente asfaltata. Indossa cappelli a falda larga e spalma più volte la protezione 50 sul viso: perché un viso abbronzato non è chic. La diva si trucca anche al mare. Verrebbe da chiederle quali mirabolanti prodotti usi, perché anche dopo mezza giornata il rossetto è intatto sulle labbra e il mascara cristallizzato sulle ciglia. Sbavature? Macchè, nemmeno l’ombra.

L’iperattivo

L’iperattivo, uomo o donna non fa differenza, è l’esatto contrario della sasamina. Già dopo pochi minuti trascorsi sulla sdraio o sul lettino, comincia a scalpitare. DEVE fare qualcosa. Qualunque cosa, anche un semplice cruciverba. Poi si alza, si fa un tuffo, due passi sul bagnasciuga; si siede nuovamente, poi decide di prendere qualcosa al bar. Va in cabina, torna. Fa qualche telefonata. Costruisce un castello di sabbia coi bambini, poi lo distrugge per passare un altro po’ di tempo e sfogare la sua irrequietezza. Gioca col telefonino. Vabbè, diciamolo: al mare ci va perché sì, ma non sembra proprio si trovi nella condizione ideale. Quando torna l’inverno?

Macho man

Un cultore del fisico. E dedica talmente cura, al fisico, che considera la spiaggia un’insostituibile occasione per mostrare i bicipiti guizzanti, gli addominali tartarugati. Macho man si depila dalla testa ai piedi, è più liscio di un’anguilla. Ma non lo fa per vanità, intendiamoci. Il suo è un atto altruistico: vuole permettere gli altri di notare ogni dettaglio di quel suo corpo scolpito e goderne. Sempre per lo stesso motivo, si sacrifica percorrendo più volte la riva. Su e giù, schiena dritta e pancia in dentro. Che poi la pancia non c’è, non sia mai. Macho man, facile intuirlo, è il compagno perfetto della diva. Che però lo ammira – e si compiace – restando sotto l’ombrellone.

CONTINUA……