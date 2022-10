I premi di Gerardo Sacco al Charity Event di Roma

Si è tenuto nei giorni scorsi a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Miani, il Charity Event, promosso dal Gruppo Barletta e con la direzione organizzativa di Agnus Dei di Tiziana Rocca, che lo ha ideato e che da tredici anni è direttrice dell’evento, a sostegno della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con la Festa del cinema di Roma. A ideare i premi è stato il maestro orafo Gerardo Sacco, che per l’occasione ha realizzato in esclusiva e in tiratura limitata i premi per la serata. Si tratta, in particolare, di un’opera in plexiglass con lamine in argento: sul fronte il logo della Croce rossa e sul retro due bambini che si tengono per mano, uno ucraino e l’altro Italiano che camminano insieme verso un cielo stellato, sotto la celebre scritta “Il ciel che move il sole e le altre stelle” di Dante.

Sempre nel corso dell’evento Gerardo Sacco ha messo a disposizione un paio di orecchini per una riffa di beneficienza, il cui vincitore è stato sorteggiato tra i presenti.

Il Charity Event, quest’anno, è stato infatti un momento di approfondimento e riflessione sulle drammatiche crisi umanitarie che stanno caratterizzando in particolare gli ultimi mesi, come quella Ucraina. Non solo, si è anche discusso dei cambiamenti climatici che interessano, ovviamente, anche il nostro Paese, basti pensare alla recente alluvione che ha pesantemente colpito le Marche. L’intento della serata è stato quello di supportare la raccolta fondi della Croce Rossa Italiana (per le attività a sostegno delle popolazioni colpite da queste due gravi emergenze.

A presentare la serata è stata Eleonora Daniele, l’attrice francese Anne Parillaud, vincitrice del Premio César per la sua interpretazione in Nikita, ha ricoperto il ruolo di Presidente del comitato d’onore. Madalina Ghenea, invece, ha ricoperto il ruolo di Ambasciatrice. Uno speciale ringraziamento all’artista Nina Zilli che ha ricevuto un premio “per l’impegno mostrato a favore dei più deboli”.

Presente anche Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), in rappresentanza degli oltre 150mila volontari in Italia e 14 milioni nel mondo.

Nel corso dell’evento, sono stati infatti consegnati i “premi-simbolo ad alcuni personaggi che si sono contraddistinti per l’impegno a favore dei più vulnerabili, tra cui: Iain Glen, star del Trono di Spade e Resident Evil, vincitore dell’Orso d’Argento per Miglior Attore Protagonista al Festival del Cinema di Berlino; Anne Parillaud; Giovanna Ralli; Simona Ventura; la Direttrice d’Orchestra Beatrice Venezi; Nina Zilli; Gina Lollobrigida; Alessandro Haber; Ivan Zazzaroni; Anna Fendi; Raoul Bova; Serena Autieri; Greta Scarano; Lorena Cesarini; Sara Lazzaro; Cesare Bocci. Lillo Petrolo ha consegnato il premio all’attore britannico Iain Glen, protagonista della serie tv americana Il Trono di Spade”.

Presenti il Sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Lucia Borgonzoni, e la Vicepresidente del CONI, Silvia Salis, oltre che molti personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica come Vira Carbone, Alberto Matano, Fausto Brizzi, Paolo Conticini, la regista Elisa Amoruso, Massimo Boldi, Valeria Marini, Anastasia Kuzmina, Elena Miglio, Lodo Guenzi, Matilde Brandi, Alexandra Dinu, Elisabetta Pellini, Margherita Granbassi, Selene Caramazza e tanti altri.