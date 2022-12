Comune, presentato il programma per le festività natalizie

E’ stato presentato questa mattina, presso la Casa della Cultura, il nutrito calendario di eventi per le festività natalizie “Città di Crotone – Natale al Centro”.

Con il sindaco Voce, il vice sindaco Sandro Cretella, gli assessori Maria Bruni, Gianni Pitingolo e Natale Filiberto.

Presenti il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna, il presidente di Confcommercio Antonio Casillo, il presidente di FenImprese Luca Mancuso, per il gruppo “Marrelli” Lorenzo Marrelli.

Un calendario che è affiancato, inoltre da Multitracce, Beethoven A.C.A.M., Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, CNA

Un calendario di eventi già partito dal primo dicembre con gli eventi del “Festival T.R.A.C.C.E.” con stand espositivi a cura della Pro Loco, tra piazza Pitagora e Via Vittorio Veneto, con le rappresentazioni teatrali “I culti di Dioniso” a cura del teatro Danza Olimpia “Le Krotoniadi”, il Teatro della Maruca dedicato ai bambini, la degustazione di prodotti tipici a cura di Terra Nostra – Gal Kroton, i concerti degli Astiokena, lo spettacolo di cabaret con Enzo e Sal, il concerto degli Hantura, lo spettacolo itinerante della “8+Street Band”. Festival che si terrà fino al 4 dicembre e si concluderà con il concerto di Eugenio Bennato in Piazza Pitagora.

Numerosi gli spettacoli promossi dalla Beethoven Acam tra cui Paolo Ruffini, i Filarmonici di Busseto, VVV Classic Ensemble, l’orchestra “O. Stillo”

Sempre a cura della Beethoven Acam la seconda edizione di “Musica e Fumetto” con i più famosi fumettisti del panorama nazionale.

E poi le vie in Festa: l’8 dicembre via Mario Nicoletta, l’11 dicembre via XXV Aprile, il 13 dicembre, per la festa di S. Lucia, in via Poggioreale, il 14 dicembre in via Silvio Carpino, il 16 dicembre via Vittorio Veneto, il 18 dicembre via Roma

Dal 10 al 24 dicembre in piazza Pitagora “Il villaggio di Babbo Natale” dedicato ai più piccoli

Dal 27 al 30 dicembre in piazza Mercato il Wine Week

Anche la notte dell’ultimo dell’anno sarà dedicata allo stare insieme con il “Maverick Rock ‘n Roll Festival” che si inaugura il 30 dicembre per concludersi con l’ultima notte dell’anno.

E naturalmente l’accensione delle luminarie e dell’albero previsto per il 3 dicembre alle ore 18.00 in piazza Pitagora che darà ufficialmente il via alle festività dei crotonesi.

Ed ancora artigianato, stand espositivi, musica in piazza, spettacoli dedicati ai bambini.