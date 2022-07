Arisa, Irama, Salmo, Mario Biondi e tanti altri: presentata la stagione estiva di Isola Capo Rizzuto

Il 3 agosto Arisa in Piazza del Popolo e ancora Giorgio Panariello, Salmo, Irama, Mario Biondi, Il Tre e Gianmaria, Biagio Izzo e i The Kolors. Sono gli artisti che animeranno la stagione estiva di Capo Rizzuto, presentata ieri sera dal sindaco Maria Grazia Vittimberga. Un cartellone di tutto rispetto, impreziosito anche da diverse iniziative collaterali come varie sagre e spettacoli teatrali che tra luglio e agosto animeranno il grosso centro del Crotonese. Quasi tutte le iniziative musicali sono previste a Le Castella, ma davvero non mancherà proprio nulla da ogni punto di vista.