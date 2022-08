Sold-out alla Villa Comunale per il secondo appuntamento con Cinalci estate

Ha registrato il sold-out la seconda serata di Cinalci Estate 2022, nella villa Comunale per la proiezione del film “Confidenze troppo intime” per la regia di Patrice Leoconte. Una commedia sentimentale fuori dagli schemi, con qualche elemento di mistero. Un vero e proprio successo

Un ottimo risultato per la rassegna giunta alla sua V edizione a cura di Cinalci e Compagnia dello Ionio. Il progetto è stato finanziato dalla Calabria Film Commission attraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022”. La rassegna, inserita nel progetto “T.R.A.C.C.E” promosso dall’assessorato comunale allo spettacolo, è un appuntamento ormai tradizionale dell’estate crotonese,

Non nasconde la sua soddisfazione Antonio Laino presidente del CINALCI.

“Il cinema è presidio di socialità e aggregazione. La numerosa presenza ci ha confermato la grande voglia di cinema. Siamo al secondo appuntamento e i numeri promettono molto bene, vanno a premiare l’impegno profuso in questi 31 anni di attività sul territorio. Negli anni, abbiamo proposto al grande pubblico pellicole di grande qualità. Continuiamo a farlo anche in questa estate 2022 proponendo serate imperdibili all’insegna del cinema d’autore”.

Prossimo appuntamento

Lunedì 8 agosto OTTO E ½ di Federico Fellini



L’organizzazione ricorda che l’ingresso è a offerta libera, ma per partecipare è necessaria la prenotazione al 389 1860189 (WhatsApp)

