Lunedì a Parco Pitagora verrà presentato Maryam

Lunedì 29 agosto Museo e giardini di Pitagora ore 20,30 Paolo Cerrelli presentará Maryam,

“La passione di Maria, madre di Cristo, che mette a nudo l’amore universale di una madre per suo

figlio, per sottolineare una posizione fin’ora forse sottovalutata.”

Girato nel 06.2021 a Pogigo di Loro (AR) , scritto e diretto da Luca Liotti e Raffaele Musumeci. Con il patrocinio dei comuni toscani di Loro Ciuffenna, Rosignano Marittimo e la collaborazione

dell’associazione culturale di rievocazione storica romana di Legio III Italica di Livorno. Maryam – La passione di una madre , è il cortometraggio inedito sulla via Crucis dagli occhi di

Maria come semplice madre. Una visione diversa di un percorso divino e nello stesso tempo

umano e naturale. Una madre combattuta tra l’istinto di salvare il suo figlio come ha sempre fatto e la rassegnazione ad un destino divino già scritto ed annunciato.

Festival cinematografici vinti da 10/21 al 02/22 come miglior cortometraggio Drammatico:

Los Angeles Cinematography Awards (U.S.A.)

Japan International Film Festival GIAPPONE

Japan International Film Festival GIAPPONE ( best soundtrack)

Roma Short Film Festival ITALIA

Christian Georgia Film U.S.A.

Lacorne International Film Festival FRANCIA

New Wave Short Film Festival GERMANIA

London Movie Awards INGHILTERRA

Milan Gold Awards ITALIA

Golden Bridge İstanbul Short Film Festival TURCHIA

Anatolia International Film Festival ANATOLIA TURCHIA

The Black Panther International INDIA

Bluez Dolphins INDIA

TGIFF INDIA

Panama City Indipendente Film Festival – PANAMA

Iconic Images Film Festival – LITUANIA

David di Donatello 2022 Selezionato per il concorso ITALIA

Kalahari Film Festival – INDIA