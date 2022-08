Cinalci: Al via le iscrizioni alla Master Class di recitazione cinematografica

Non solo proiezioni nell’ambito della V Edizione della rassegna Cinalci Estate” a cura di Cinalci e Compagnia dello Ionio. Il progetto è stato finanziato dalla Calabria Film Commissionattraverso l’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2022”.

Nei giorni 30 e 31 agosto, presso il Teatro Apollo si terranno i laboratori di recitazione cinematografica “Davanti la macchina da presa”.

Una due giorni, aperta a tutti incentrata sulle tecniche cinematografiche curata da Simone Borrelli, che metterà a disposizione la sua esperienza di professionista nel settore.

Una master class studiata per quanti amano il mondo del cinema e sono curiosi di conoscere meglio il linguaggio davanti la macchina la presa, la recitazione e come si lavora sul set.

Un’occasione da cogliere per quanti sognano di entrare nel mondo cinematografico e al tempo stesso un’esperienza formativa per i partecipanti.

Per info e iscrizioni 389 186 0 189 (solo WhatsApp) E-mail info@cinalci.it

SIMONE BORRELLI



Regista, attore, cantautore e musicista, classe 1985, Simone Borrelli vive a Bologna, ma è crotonese di nascita. Inizia molto presto gli studi recitativi presso il Teatro Stabile di Calabria diretto da Geppy Gleijeses e Alvaro Piccardi, con cui inizia a lavorare come attore sin dall’età di 16 anni. Ha lavorato per Rai, Mediaset e SkyCinema. Vincitore di oltre 20 Premi Internazionali, ospite delle più importanti università del Mondo, tra cui U.C.L.A. (University of California, Los Angeles) UC Berkeley e la Stanford University, il suo lavoro “Eddy” – di cui è regista, protagonista, sceneggiatore, autore e interprete della colonna sonora originale – è stato insignito come Film Ufficiale dei Diritti Umani dal Consiglio d’Europa, ha trionfato e aperto lo European Film Festival di HOLLYWOOD (Los Angeles) scelto dall’American Cinematheque (Oscar Academy Awards e Golden Globes) ed è una delle poche pellicole della storia del cinema italiano ad essere sostenuta direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana come film d’altissimo rilievo artistico, sociale e culturale in ambito internazionale. Invitato ad aprire il 60º anniversario dell’adesione dell’Italia all’ONU è sostenuto da partner come Amnesty International, Unicef e Croce Rossa Italiana.