Ztl sul lungomare: arriva l’ok anche dal ministero

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune di Crotone alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi nella zona a traffico limitato sul lungomare cittadino.

Ne dà notizia il vicesindaco con delega alla polizia locale e all’esecuzione dell’accordo con Eni s.p.a., Sandro Cretella.

Il via libera del Ministero riguarda la previsione sul lungomare cittadino di accessi a varchi in corrispondenza di piazza Marinai d’Italia, via Gramsci (intersezione con via Venezia) e via Nuova Poggioreale (intersezione con via Interna Marina) costituiti dal sistema denominato “Sart – Smart”.

L’amministrazione, che ha già affidato la realizzazione degli impianti attraverso gara pubblica, ha preventivamente chiesto l’autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture.

Il rilascio dell’autorizzazione consente quindi l’installazione degli impianti che avverrà entro i prossimi 30 giorni.

Sul rilascio dell’autorizzazione l’assessore Cretella dichiara: “Ringrazio il comandante della Polizia Locale e gli uffici del settore 7 per aver condotto l’intera procedura senza intoppi ed attendendo prudentemente, a differenza del passato, il rilascio dell’autorizzazione prima di addivenire alla installazione degli impianti. Tale modalità di procedura ha consentito di non sprecare risorse o rischiare di dover interrompere i lavori in corso d’opera. A breve comunicheremo con opportuna campagna informativa preventiva la data di avvio del servizio”.