WWF Crotone, diverse le tematiche affrontate durante l’ultimo seminario

Si è concluso il seminario di formazione del WWF Italia durato due giorni . In tutto erano presenti : tre Centri di Recupero, quattro Delegati Regionali venti Organizzazioni Aggregate in tutto 70 persone provenienti da tutti Italia , a fare da Relatori i Prof. Antonio Di Bello dell’Università di Bari, Antonio Mingozzi dell’Unical, Paolo Casale e Luigi Agresti del WWF Italia.

Le tematiche affrontate sono state : Recupero e Riabilitazione delle Tartarughe Marine, Monitoraggio e Tutela dei Nidi. L’incontro è stato anche il momento per parlare degli obiettivi di Conservazione del Progetto Tartarughe del WWF Italia. L’incontro è servito anche a rafforzare la rete di volontari che da anni si spende sulle coste italiane per proteggere e studiare le tartarughe marine. Scegliere il nostro territorio e il WWF Provincia di Crotone non è sicuramente una caso visto l’esperienza maturata negli ultimi anni dall’O.A. nel settore del recupero e cura di esemplari adulti e nella gestione di nidi di tartarughe marine . Ringraziamo la rete di associazioni che ci ha aiutato nella realizzazione di questa bellissima due giorni , partendo da Parco Pitagora , a Terre Joniche agli amici del Camping Sovereto.