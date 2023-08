Volo Crotone-Roma: è Sky Alps la compagnia che effettuerà il collegamento

La compagnia Sky Alps garantirà nei prossimi tre anni il collegamento giornaliero Crotone Roma andata e ritorno.

Atteso da tempo dagli abitanti della costa ionica crotonese, il volo, che è finalmente realtà, si aggiunge alle tratte operate verso Bologna, Bergamo e Treviso.

Il bando di gara per l’assegnazione degli oneri di servizio pubblico, per un importo a base d’asta di 13.281.817,00, assegna in esclusiva la rotta Crotone Roma alla compagnia Sky Alps. All’esito della valutazione, effettuata da ENAC, il vettore garantirà il collegamento giornaliero da Crotone verso la Capitale e viceversa, per tre anni a partire dal 2 ottobre. La frequenza prevista sarà giornaliera: al mattino da Crotone alle ore 8:00 e il ritorno da Roma alle ore 17:30. Tante le agevolazioni previste: la tariffa per i residenti in Calabria, così come per i lavoratori abituali a Crotone, sarà di 45 euro più IVA; i biglietti saranno acquistabili on line sul sito del vettore www.skyalps.com o attraverso il numero telefonico 0471 060950 in modalità completamente gratuita, così come gratuiti saranno le bevande calde o fredde e gli snack distribuiti a bordo dell’aeromobile durante il volo.

“La base della compagnia Sky Alps su Crotone potrà costituire un primo importante passo per la destagionalizzazione dello scalo – commenta l’Amministratore Unico di SACAL, Marco Franchini. La possibilità di raggiungere l’intera provincia di Crotone e l’area della Sibaritide con collegamenti al mattino e alla sera con il più importante hub nazionale, favorirà l’out going e l’incoming, oltre all’opportunità, avendo un aereo basato, di effettuare ulteriori collegamenti destinati a produrre benefici diretti e indiretti su tutto il territorio. Continua con costante impegno di Sacal – conclude l’Amministratore – anche il miglioramento delle infrastrutture di volo per cui è stato aggiudicato l’appalto dell’intervento di messa in sicurezza del sedime aeroportuale Lotto 1 – Opere per la sicurezza ed il controllo della navigazione aerea e ultimato il progetto definitivo sarà di immediata la pubblicazione la gara per l’adeguamento funzionale del distaccamento Vigili del fuoco ”