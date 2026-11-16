Il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela delle persone più vulnerabili e il ruolo delle associazioni nella promozione della legalità sono stati al centro della seduta della Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Crotone, presieduta dal consigliere Giuseppe Castagnino.

L’incontro ha visto la partecipazione della presidente dell’associazione “Libere Donne”, Caterina Villirillo, dell’assessore alle Politiche Sociali Maria Lucia Cosentino e dei componenti della Commissione, riuniti per un confronto sulle principali problematiche sociali del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del femminicidio e alla necessità di rafforzare le iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e protezione delle donne. Nel corso della seduta è stato inoltre affrontato il ruolo dell’associazionismo nel sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità, nella difesa dei diritti umani e nel contrasto alla criminalità e alle diverse forme di sopraffazione.

Dal confronto è emersa la volontà di consolidare la collaborazione tra istituzioni locali e realtà associative, favorendo un dialogo continuativo sulle esigenze della comunità e sulle possibili iniziative da promuovere in ambito sociale.

A sottolineare l’importanza dell’incontro è stato il presidente della Commissione, Giuseppe Castagnino.

«La partecipazione e la qualità degli interventi confermano quanto la nostra comunità senta il bisogno di fare squadra sui temi della legalità, della protezione delle donne e della solidarietà sociale. Come Terza Commissione, ribadiamo che le porte del Consiglio Comunale e delle nostre istituzioni saranno sempre aperte al confronto costruttivo», ha dichiarato.

Castagnino ha inoltre ringraziato la presidente di Libere Donne per l’attività svolta dall’associazione e l’assessore Cosentino per la partecipazione ai lavori.

«La nostra azione amministrativa continuerà a essere al fianco di chi opera concretamente per il riscatto e la crescita del nostro territorio», ha aggiunto il presidente della Commissione.

La seduta si è conclusa con l’impegno a mantenere un canale permanente di ascolto e confronto tra l’Amministrazione comunale e il mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di valutare e programmare future iniziative congiunte sui temi della legalità, della solidarietà e della tutela delle donne.