Violenza sulle donne e criminalità mafiosa, un convegno al Tribunale di Crotone

Il rapporto tra violenza di genere e criminalità mafiosa, il coraggio delle donne che scelgono di ribellarsi e gli strumenti giuridici per tutelare chi decide di interrompere i legami con la criminalità organizzata. Saranno questi alcuni dei temi al centro del convegno “Le donne e la mafia: la forza del coraggio”, in programma mercoledì 25 novembre, alle ore 15:30, nell’Aula del Tribunale di Crotone.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è promossa dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, presieduto dall’avvocato Pasquale Montesano, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’Associazione Matrimonialisti Italiani (AMI) – Sezione di Crotone e il coordinamento provinciale di Libera.

Il convegno prenderà spunto anche dalla vicenda di Lea Garofalo e della figlia Denise, richiamata nell’immagine scelta per accompagnare l’evento. La loro storia rappresenterà uno dei riferimenti del confronto sul ruolo delle donne nei contesti mafiosi e sulle difficoltà affrontate da chi decide di sottrarsi a dinamiche di violenza, controllo e omertà.

L’obiettivo dell’incontro è approfondire le diverse forme di sopraffazione che possono manifestarsi all’interno delle organizzazioni criminali e dei contesti familiari a esse collegati, con particolare attenzione alla violenza fisica, psicologica ed economica.

Un ruolo centrale sarà riservato anche alle responsabilità degli operatori del diritto e all’importanza della collaborazione tra avvocatura, magistratura, forze dell’ordine, università e associazioni impegnate nella tutela delle vittime.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Antonella Marazziti. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Giuseppe Gallo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crotone; Pasquale Montesano, presidente del Comitato Pari Opportunità; Pina Notarianni, responsabile dell’AMI di Crotone; e Antonio Tata, referente provinciale di Libera.

Seguiranno gli interventi dei relatori, che affronteranno il tema attraverso prospettive giuridiche, educative e sociologiche. La senatrice e avvocata Vincenza Rando, componente della Commissione parlamentare antimafia, parlerà della violenza di genere nei contesti mafiosi e delle donne che hanno scelto di ribellarsi. Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’antimafia all’Università della Calabria, interverrà sul rapporto tra donne e antimafia, approfondendo il valore della memoria di Lea Garofalo e il suo significato educativo per le nuove generazioni.

La giudice onoraria del Tribunale di Crotone Raffaela Dattolo analizzerà le diverse manifestazioni della violenza di genere, mentre l’avvocato Giovanbattista Scordamaglia si concentrerà sulla legge 131/2026, denominata “Liberi di scegliere” nel programma dell’incontro, e sugli strumenti di protezione destinati ai minori e alle madri che intendono allontanarsi dai contesti mafiosi.

A completare il programma sarà l’intervento di Marianna Barilari, dedicato al fenomeno sociologico del “familismo amorale” e alle dinamiche culturali che possono portare a privilegiare gli interessi del gruppo familiare rispetto ai diritti individuali.

L’appuntamento sarà anche un’occasione di aggiornamento per gli operatori del settore giuridico. Il convegno è infatti accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Crotone per la formazione continua, con il riconoscimento di quattro crediti formativi, di cui uno in materia deontologica. L’incontro è aperto alla cittadinanza, agli operatori del diritto e agli organi di informazione, con l’intento di promuovere una riflessione condivisa sulla prevenzione della violenza, sulla tutela dei diritti e sul contrasto alla cultura mafiosa.