Riconoscere le situazioni di pericolo, acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e conoscere gli strumenti di difesa personale. Sono gli obiettivi dell’iniziativa promossa da Wod Factory e ASD APS Kroton Sport & Social in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è in programma giovedì 26 novembre presso il centro sportivo Wod Factory di Alessandro Manica, in via Enrico Fermi 24 a Crotone, dove si terrà una lezione aperta dedicata all’autodifesa e alle tecniche antiaggressione.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Lions Club Crotone Host e il Leo Club Crotone, nell’ambito del service distrettuale “New Voices”, iniziativa Lions finalizzata alla promozione dell’uguaglianza, dell’inclusione e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

Durante l’incontro, istruttori qualificati proporranno dimostrazioni pratiche e sessioni individuali, attraverso un percorso incentrato sulla prevenzione delle situazioni di rischio, sulla gestione dello stress e sulle tecniche di difesa personale.

L’iniziativa intende offrire ai partecipanti strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali situazioni di pericolo, valorizzando al contempo il ruolo dello sport come occasione di crescita personale e sociale.

«Come Wod Factory crediamo che lo sport sia il primo strumento di libertà e di empowerment femminile. Non potevamo restare in silenzio in una giornata così importante. Vogliamo dare alle donne strumenti concreti, non solo parole», dichiara la direzione del centro sportivo.

La partecipazione all’incontro è completamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. L’invito è rivolto non soltanto alle donne e alle ragazze, ma anche agli uomini e alle famiglie, nell’ottica di una responsabilità condivisa nel contrasto alla violenza.

L’iniziativa si propone così di affiancare alle attività di sensibilizzazione legate al 25 novembre un momento di formazione pratica, confronto e solidarietà attraverso lo sport.