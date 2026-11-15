Violenza di genere, a Strongoli un convegno del Rotary con istituzioni ed esperti

Un momento di confronto e sensibilizzazione sulla violenza di genere, con particolare attenzione alla prevenzione, alla tutela delle vittime e al ruolo dell’informazione. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro organizzato dal Rotary Club Strongoli, che si è svolto sabato 14 novembre nella sala multimediale dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Miraglia” di Strongoli.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e dall’istituto scolastico, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo della giustizia, delle forze dell’ordine e dell’informazione, offrendo un’occasione di approfondimento sulle diverse dimensioni della violenza di genere e sugli strumenti necessari per contrastarla.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del prefetto Mario Siniscalco, seguiti dagli interventi del vicesindaco e assessore alla Cultura di Strongoli, Eugenia Perri, della rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, Teresa Battigaglia, e del commissario della Polizia di Stato Angela Pantaleo, intervenuta anche per portare i saluti del questore Renato Panvino.

Il presidente del Rotary Club Strongoli, Paolo Minervino, ha ricordato l’impegno dell’associazione nelle attività di sensibilizzazione e prevenzione, richiamando il percorso avviato lo scorso anno attraverso la campagna antiviolenza “Non sei sola”, realizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza Udite Agar di Crotone.

Uno dei momenti centrali della serata è stato dedicato alla presentazione del libro “Non chiamatelo amore – quei bravi ragazzi che uccidono”, un’opera che affronta il fenomeno della violenza di genere, analizzandone le dinamiche e i contesti culturali.

A illustrare i contenuti del volume sono stati gli autori, l’avvocato Cataldo Calabretta e la giornalista Vittoriana Abate, quest’ultima intervenuta in collegamento da remoto, insieme all’avvocato Claudia Eccher, autrice della postfazione e componente laica del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il confronto, moderato dall’avvocato Emanuele Campana, ha approfondito diversi aspetti del fenomeno, dalla protezione delle vittime al diritto di difesa, fino al rapporto tra diritto di cronaca, esposizione mediatica e responsabilità dell’informazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche al ruolo delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della magistratura e delle associazioni, sottolineando l’importanza di una collaborazione costante per favorire la prevenzione e garantire risposte tempestive alle persone che subiscono violenza.

A conclusione dell’incontro, Marilena De Santis, assistente del Club, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, richiamando il valore del dialogo, dell’accettazione dell’altro e della risoluzione dei conflitti.

La serata si è conclusa con la consegna di alcuni riconoscimenti simbolici agli ospiti e con i ringraziamenti rivolti alla dirigente scolastica Marina Agostino, al Comune di Strongoli, all’istituto ospitante e a quanti hanno contribuito all’organizzazione.

Il Rotary Club Strongoli ha infine ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno sul territorio attraverso iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla collaborazione con le istituzioni.

Dal convegno è emersa la necessità di affrontare la violenza di genere non soltanto attraverso gli strumenti di denuncia e repressione, ma anche promuovendo una cultura del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione, coinvolgendo l’intera comunità.