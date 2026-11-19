Due serate tra risate e applausi al Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” di Crotone, che ha ospitato Vincenzo Salemme e la sua compagnia con lo spettacolo “E fuori nevica”. L’attore e regista napoletano ha portato in scena una delle sue commedie, raccogliendo l’apprezzamento del pubblico, che al termine delle rappresentazioni ha salutato il cast con una calorosa ovazione.

Oltre al successo dello spettacolo, a lasciare il segno sono state le parole che Salemme ha dedicato al teatro crotonese, esprimendo un giudizio positivo sulla struttura e sull’accoglienza ricevuta.

«Palcoscenico perfetto, sala accogliente, tenetevelo stretto questo teatro», ha dichiarato l’attore, rivolgendo un invito alla città a preservare e valorizzare uno spazio dedicato alla cultura e allo spettacolo.

Un apprezzamento ribadito anche durante l’incontro avuto con il sindaco Vincenzo Voce e il vicesindaco Sandro Cretella prima della rappresentazione.

Sul palco, accanto a Salemme, si sono esibiti Antonio Guerriero, Andrea Di Maria, Stefano Sarcinelli, Fernanda Pinto e Sergio D’Auria, protagonisti di una commedia che alterna situazioni comiche e momenti di riflessione sui rapporti familiari.

Al centro della storia ci sono tre fratelli, Cico, Stefano ed Enzo, caratterizzati da personalità e percorsi di vita molto diversi.

Cico, il primogenito, vive in un mondo tutto suo; Stefano conduce una vita più ordinaria ed è prossimo al matrimonio, mentre Enzo, il più irrequieto dei tre, torna a casa dopo una lunga assenza.

La morte della madre e la successiva lettura del testamento costringono i fratelli a confrontarsi con una condizione inattesa: per ottenere l’eredità dovranno restare insieme.

Da questa convivenza forzata prendono forma equivoci, contrasti e situazioni comiche, ma emergono anche interrogativi legati alla responsabilità, alla solitudine e al significato dei legami familiari. Tra questi, la questione di chi dovrà prendersi cura di Cico e la possibilità che i tre fratelli riescano a ritrovare un rapporto dopo anni di incomprensioni.

Lo spettacolo ha così alternato la comicità caratteristica di Salemme a passaggi più intensi, coinvolgendo il pubblico in una storia costruita intorno alle fragilità e alle contraddizioni dei rapporti umani.

Le rappresentazioni rientrano nel progetto “Festival Calabria Teatri in Città”, iniziativa che riunisce in un unico cartellone regionale le programmazioni teatrali dei cinque capoluoghi calabresi, con l’obiettivo di valorizzare le diverse realtà culturali e proporre spettacoli con protagonisti della scena nazionale e internazionale.

La Regione Calabria contribuisce alla realizzazione del cartellone attraverso il cofinanziamento di parte della programmazione, nell’ambito del progetto sostenuto con risorse dei Fondi PAC Calabria 2014-2020.

Per il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”, le serate con Salemme hanno rappresentato un’occasione di incontro con uno dei protagonisti del teatro italiano contemporaneo.

A conclusione dell’appuntamento, resta anche il riconoscimento espresso dall’artista nei confronti della struttura crotonese. Un messaggio racchiuso nelle parole rivolte alla città: «Tenetevelo stretto».