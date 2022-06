Viabilità: cambio di senso di marcia in via Venezia e via Interna Marina

Con ordinanza dirigenziale, considerata la stagione estiva ed al fine di consentire una migliore regolazione del traffico, è stato disposto a partire dal 1 luglio 2022 e fino all’11 settembre 2022:

– il cambio del senso di marcia in via Venezia, dall’incrocio con via S. Croce fino all’incrocio con via Gramsci, ed in via Interna Marina, dall’incrocio con via Osservanza fino all’incrocio con via Poggioreale

– l’istituzione del senso unico di marcia in via traversa Venezia dall’incrocio con via Venezia fino all’incrocio con via Osservanza