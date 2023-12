Via Roma in festa, i provvedimenti alla viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Via Roma in Festa” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta con rimozione coatta, per giorno 10 dicembre 2023, in via Roma dall’incrocio con via Cutro fino all’incrocio con via Gorizia, in via Luigi Pantuso da via A. Tedeschi a via Roma, in via Traversa Firenze da via Firenze a via Roma, in via Ercole Scalfaro da via Firenze a via Roma, in via Antonio Daniele da via Venezia a via Roma, in via Assisi da via Firenze e via Roma, in via V. Veneto da via Firenze a via Roma, in via Torino, in via A. Tedeschi da via Cutro a via V. Veneto, in via Venezia da via Napoli a via L. Settino, in traversa A. Tedeschi, in via Napoli da Traversa A. Tedeschi a via Roma e in via E. Borelli, dalle ore 03.00 sino alle ore 23.00;

· il divieto di transito, per giorno 10 dicembre 2023, in via Roma dall’incrocio con via Cutro fino all’incrocio con via Gorizia, in via Luigi Pantuso da via A. Tedeschi a via Roma, in via Traversa Firenze da via Firenze a via Roma, in via Ercole Scalfaro da via Firenze a via Roma, in via Antonio Daniele da via Venezia a via Roma, in via Assisi da via Firenze e via Roma, in via V. Veneto da via Firenze a via Roma, in via Torino, in via A. Tedeschi da via Cutro a via V. Veneto, in via Venezia da via Napoli a via L. Settino, in traversa A. Tedeschi, in via Napoli da Traversa A. Tedeschi a via Roma e in via E. Borelli, dalle ore 13.00 sino alle ore 23.00