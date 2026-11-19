Un momento di riflessione attraverso il teatro e la cultura per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. È questo l’obiettivo di “Echi dall’aldilà – Diamo voce al silenzio”, l’iniziativa in programma sabato 21 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Tonino Nicoletta della Lega Navale Italiana di Crotone.

L’appuntamento, organizzato in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, è promosso dal Mesoraca in Festival insieme al Liceo Raffaele Lombardi Satriani, coinvolto come partner per le attività di Formazione Scuola-Lavoro, in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Crotone e la Lega Navale Italiana – Sezione di Crotone.

Al centro dell’iniziativa uno spettacolo liberamente ispirato a “Ferite a morte”, il libro di Serena Dandini e Maura Misiti che affronta il tema del femminicidio attraverso una serie di monologhi affidati idealmente alle donne uccise.

La rappresentazione intende restituire simbolicamente una voce a chi non ha più la possibilità di raccontare la propria storia, invitando il pubblico a confrontarsi con le conseguenze della violenza di genere e con il peso del silenzio che spesso accompagna queste vicende.

Attraverso il linguaggio teatrale, gli organizzatori propongono un’occasione di ascolto e consapevolezza, nella convinzione che la cultura e l’arte possano contribuire a promuovere il rispetto, la parità e la libertà individuale.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione in prossimità del 25 novembre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione non soltanto sui singoli episodi di violenza, ma anche sui comportamenti e sui modelli culturali che possono favorire discriminazioni e sopraffazioni.

Particolare rilievo assume il coinvolgimento del mondo scolastico attraverso la partecipazione del Liceo Raffaele Lombardi Satriani, nell’ambito di un progetto che mette in relazione formazione, espressione artistica e responsabilità sociale.

Nel presentare l’appuntamento, i promotori sottolineano la volontà di proporre una riflessione che non si traduca in una contrapposizione tra uomini e donne, ma che richiami l’intera comunità alla necessità di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

«Il silenzio non protegge. Il silenzio non cancella. Il silenzio, troppo spesso, lascia sole le vittime», si legge nella presentazione dell’iniziativa, che invita a considerare l’ascolto e l’educazione al rispetto come elementi fondamentali della prevenzione.

“Echi dall’aldilà – Diamo voce al silenzio” si propone dunque come un momento di memoria e sensibilizzazione, nel quale la rappresentazione teatrale diventa uno strumento per affrontare un tema di rilevanza sociale e stimolare una riflessione condivisa.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle ore 17.30, nella Sala Tonino Nicoletta della Lega Navale Italiana di Crotone.